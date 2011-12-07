Альметьевские экологи выявили несанкционированную свалку

Инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии республики смогли зафиксировать факт несанкционированного сброса мусора. Это произошло у Альметьевска. С самосвалов был сброшен грунт, содержащий бетонные и древесные отходы, полимерную пленку, тару из черных металлов. Всего мусором было покрыто 940 кв. метров территории. Лица, которые привезли строительный мусор пояснили, что отходы должны были лежать временно. Инспекторы по факту выявленных нарушений составили административные протоколы, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.