Что солдаты делают в армии?

Георгий Скакун, 7 лет, 1-й класс:- Армия - это прежде всего боевая техника. В армии много солдат, они защищают Родину. Для этого делают боевые самолеты и танки. А потом учатся сами и учат других, как ими пользоваться. Я думаю, что танком управлять очень тяжело, надо много знаний и умений. Для этого солдаты тренируются, делают упражнения: приседания, отжимания, поднимают гантели. В армии солдатам весело - устраивают соревнования для тех, кто сильнее, и бегают наперегонки. Чтобы быть первым, там хорошо едят - суп, на второе гречка. Я, когда вырасту, буду служить в воздушных войсках и летать на вертолете! Ринат Асылгараев, 9 лет, 3-й класс:- В армии служат солдаты, которые защищают нашу Родину. Их задача - сделать так, чтобы врагу было бы нас не завоевать. Наша цель - только победа! Для этого солдатам надо долго тренироваться - днями и ночами. Они должны уметь быстро бегать, прыгать, обходить препятствия. В армии научат стрелять из танка и автомата Калашникова - это лучшее оружие. Его изобрел Михаил Калашников. Я тоже пойду служить в Российскую армию!Тимерхан Сибгатуллин, 7 лет, 1-й класс:- Армия - это место, где служат и воюют. Там учатся стрелять и попадать в точку. Обычно стреляют из пушки или танка. Армия бывает разная: пожарная, где учатся спасать, строительная - там научат, как строить дома. Еще есть армия для больших праздников - там готовят представления для людей. Есть армия техническая - тут уже собирают танки. Из одной армии можно отписаться и устроиться в другую. Армия нам нужна, чтобы мы жили в мире и ничего не боялись. Когда я вырасту, пойду служить в пожарную армию.Камиль Ситдиков, 10 лет, 4-й класс:- В армии учат, как стать мужественным. Люди, отслужившие в армии, становятся лучше, помогают окружающим и слабым. Чтобы стать хорошим солдатом, надо много тренироваться. Для этого солдаты бегают на короткие и длинные дистанции даже в дождь. Солдаты становятся сильными из-за нагрузок. Они отжимаются больше ста раз и подтягиваются на турнике. В армии учатся стрелять из разного оружия - пистолетов, автоматов, дробовиков. К концу службы умеют делать все быстро - одеваться за минуту, есть за минуту. Я бы тоже хотел служить в армии и научиться быстро бегать! Алхан Ахтямов, 8 лет, 2-й класс:- В армии много солдат, которые после окончания института хотят стать более мужественными. Это значит, становишься сильнее, смелее и чувствуешь себя храбрым. Для этого солдатам нужны тренировки. День солдата начинается с полезного завтрака - пшенной каши. А потом уже они занимаются на специальной площадке бегом и стрельбой. Тренировки нужны, чтобы быть готовым к трудностям, спасать людей из пожара, делать добрые дела. В армии много людей - значит, можно найти друзей. Я бы хотел служить в армии, чтобы научиться стрелять - попадать в мишень.Антон Андреев, 10 лет, 4-й класс:- В армии научат стрелять, взрывать гранаты, бегать, прыгать. Солдаты просыпаются рано и должны уметь быстро одеться, построиться, рассчитаться на первый-второй. Главный в отряде доложит, сколько людей, и после слов «Расчет окончен!» начинается завтрак. Еда в армии невкусная, но полезная - в основном едят каши и скучают по домашней еде. Затем начинаются тренировки, но здесь солдаты могут получить наряд вне очереди, если прогуляли или сделали что-то неправильно. Но, несмотря на трудности, армия нужна, чтобы мы жили в мире! Я бы хотел служить в армии и научиться стрелять из снайперской винтовки!