Отключение аналогового телевещания в Татарстане запланировано на 3 июня

Провел совещание Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики, сообщает пресс-служба Президента РТ.3 декабря 2018 года была отключена от аналогового ТВ Тверская область, 11 февраля 2019 года - еще 11 регионов страны. Затем 15 апреля на цифровое вещание будет переведено еще 20 регионов России.В Татарстане и еще в 56 регионах страны в соответствии с утвержденным графиком аналоговое эфирное телевещание будет отключено 3 июня. При этом региональные телеканалы (прежде всего ТНВ и Татарстан 24) продолжат вещать в аналоговом формате, уточнил Роман Шайхутдинов.В декабре прошлого года в Татарстане завершен проект строительства сети цифрового эфирного телевидения. Практически на всей территории республики (где проживает 99,3% населения) доступна возможность бесплатного просмотра 20 телеканалов в цифровом качестве. Кроме того, цифровое телевидение в республике смотрят почти 1 млн 200 тыс. домохозяйств платного телевидения.Подробную информацию о переходе на цифровое вещание можно найти на порталах муниципальных районов. Работает федеральный информационный центр (8-800-220-20-02), куда за три месяца поступило 995 звонков с обращениями от жителей республики. Для оказания помощи в настройке оборудования для приема ЦЭТВ будут привлекаться волонтеры. В настоящее время волонтерские группы сформированы в 42 муниципальных образованиях, задействована 1310 человек. Их обучают подключению и настройке цифрового эфирного телевидения специалисты РТРС, после теоретических и практических занятий им выдаются удостоверения волонтера.По информации Минпромторга РТ, оборудование для приема цифрового эфирного телевидения (цифровые приставки) реализуется в 317 торговых объектах по цене от 800 до 3000 руб. Услуги по настройке и монтажу данного оборудования в республике оказывает 261 организация.В марте в ГИС РТ «Народный контроль» будет запущена категория «Цифровое телевидение» для приема обращений граждан по переходу на цифровое эфирное телевещание.С апреля до конца года будет функционировать региональный контакт-центр для оказания гражданам помощи в настройке оборудования цифрового эфирного телевещания и получения компенсации на приобретение оборудования.Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал уделить вопросу перехода на цифровое ТВ самое серьезное внимание. По его словам, необходимо приложить усилия для того, чтобы ни одно домохозяйство не осталось без телевидения.