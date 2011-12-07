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Стала известна дата Казанского лыжного марафона

Он состоится на стадионе «Локомотив».
10 марта в Юдино состоится традиционный Казанский лыжный марафон, сообщают организаторы. Старт гонки пройдет на стадионе «Локомотив». А 9 марта там же состоится женский забег - гонка в юбках на дистанцию в 500 метров. Также будут определены лучшие наряды. Казанский марафон имеет историю с 1968 года.
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