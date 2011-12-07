Татарстанцы все чаще выбирают службу по контракту

- В Татарстане около 400 молодежных организаций, которые проводят работу по военно-патриотическому воспитанию, - взяла слово вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.Все образовательные учреждения республики принимают участие в месячнике по военно-патриотической и гражданско-патриотической работе. Кроме того, в ходе летней оздоровительной кампании предусматривается проведение работы над вопросами, связанными с патриотикой.- Для многонациональной республики вопрос патриотического воспитания является приоритетным. Это касается не только вопросов языка, но и истории народа, национального костюма, национальной кухни, - заявила Лейла Фазлеева.Она напомнила, что в год в Татарстане проводится до 2 тысяч патриотических акций. Самым масштабным традиционно становится шествие «Бессмертного полка». Центр «Патриот», функционирующий в Казани, выполняет задачи, связанные с допризывной подготовкой и призывом. Также есть поручение Президента РТ, связанное с содействием в трудоустройстве тех, кто вернулся из армии.Спикер заметила, что в Татарстане очень развито и популярно поисковое движение. За год проведено около 30 экспедиций в 12 регионах страны. Татарстанские ребята с 2005 года издают серию книг «Имена из солдатских медальонов». В 2018 году был издан восьмой том, в котором увековечены имена 1933 воинов-красноармейцев, останки которых найдены в ходе экспедиций.- Если взять в руки эту книгу, то эмоции и состояние души достигают высочайшего уровня. Книга особая, и содержание у нее особое, - отметила спикер.Далее слово взял военный комиссар РТ генерал-майор Сергей Погодин. - За год из Татарстана в войска для прохождения военной службы направляются более 6500 призывников, - отметил офицер. - Из них около 1200 граждан подготовлены по военно-учетным специальностям.Основная часть тех, кто отправляются служить из республики, - молодые люди с высшим (25% от числа призывников) и средним профессиональным (55%) образованием.На данный момент Татарстан шефствует над 51 воинской частью. Ежегодно для прохождения военной службы из республики в подшефные воинские части направляются более 2,2 тысячи призывников.Татарстан на протяжении 6 лет, с 2012 по 2017 год, завоевывал вымпел министра обороны РФ за лучшую подготовку граждан к военной службе и организацию призыва на военную службу.- Этот вымпел нам отдан навечно. И это достижение Татарстана занесено в Книгу рекордов (достижений) Вооруженных сил РФ. 26 декабря прошлого года на заседании межведомственной комиссии по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию Татарстану был выдан соответствующий сертификат за это достижение, - сказал Сергей Погодин.Все чаще татарстанцы выбирают для своего карьерного пути военную службу по контракту. Важную роль в этом играет тот факт, что граждане, получившие высшее и среднее профессиональное образование, имеют право поступить на военную службу по контракту вместо военной службы по призыву. Да, служить тогда придется не год, а два, но при этом военнослужащий получает немалое денежное довольствие, имеет различные льготы.Сергей Погодин напомнил, что ежегодно от 600 до тысячи человек из Татарстана успешно проходят все мероприятия отбора и заключают контракты в воинских частях Министерства обороны РФ. Большинство татарстанцев выбирают места службы по контракту в ближайших регионах, например Самарской и Челябинской областях. Некоторые решают отправиться служить на Камчатку и Курильские острова. Большую роль в подготовке специалистов для вооруженных сил играет ДОСААФ республики.- В 2018 году было подготовлено 873 курсанта по пяти военно-учетным специальностям. Это водители категории С и D, водители БТМ, гусеничных тягачей МТ-ЛВ и парашютисты-стрелки. На 2019 год необходимо подготовить 857 специалистов, - сказал председатель правления ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир Динниулов.Он посетовал на то, что нынешние призывники имеют низкие навыки стрельбы из огнестрельного оружия. Решение проблемы Дамир Динниулов видит в разработке и принятии республиканской программы строительства и возобновления работы тиров.Это поспособствует как подготовке молодежи к службе в армии, так и обучению безопасному обращению с оружием. Если до 90-х годов в структуре ДОСААФ было 40 тиров, то сегодня осталось лишь два - в столице РТ и Набережных Челнах. Важным структурным элементом в патриотическом воспитании является юнармейское движение. Как заявил начальник штаба регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в РТ генерал-майор Александр Бородин, в прошлом году юнармейцы Татарстана заняли второе место в общероссийском рейтинге региональных отделений «Юнармии» и первое место по Приволжскому федеральному округу. Нас обгоняет лишь отделение юнармейцев Москвы и Московской области. На сегодняшний день в рядах «Юнармии» более 20 тысяч ребят и подростков по всей республике. Александр Бородин подчеркнул, что на этот год ставится задача по созданию юнармейских отрядов не только в каждой школе, но и в каждом классе, ведь в ряды юнармейцев принимают в возрасте от 8 до 17 лет.- В каждом муниципальном районе республики создано 49 местных штабов. Как правило, начальники местных штабов являются преподавателями. Времена пионеров и октябрят прошли, но сейчас все это возрождается, - заявил генерал-майор.Штаб татарстанской «Юнармии» расположен в уже упомянутом центре «Патриот». Но в Казани на базе Дворца детского творчества имени Алиша создается Дом «Юнармии», где ребята будут заниматься работой в рамках этого движения.