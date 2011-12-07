В Казани пройдет фестиваль бардовской песни

Он проводится в Казани более 20 лет, с 2018 года официально называется инклюзивным, так как в нем принимают участие и люди с ограниченными возможностями здоровья. Концептуальная особенность инклюзивного фестиваля - объединение в единых творческих программах детей и молодежи с ограниченными возможностями и здоровых людей. По доброй традиции в рамках фестиваля будут проводиться творческие мастерские с участием ведущих казанских бардов и именитых гостей, концерт-мастерская, конкурсный концерт участников фестиваля, концерт лауреатов фестиваля прошлых лет и концерт членов жюри и почетных гостей. «Песня, гитара и Я» - это социальный проект, призванный сохранить и поддержать славные традиции бардовской песни в Казани и приобщить молодежь к музыкальному и поэтическому творчеству.Конкурс проводится в нескольких номинациях: «Исполнители», «Авторы-исполнители» (авторы музыки, авторы слов и музыки), «Дуэты и ансамбли», «Поэтический конкурс» (авторы стихов). В нем могут принять участие творческие люди, которым еще не исполнилось 35 лет. Прослушивание участников из Казани состоится 2 и 10 марта с 17.00 до 19.00 в Центре внешкольной работы Московского района Казани. Прослушивание иногородних участников и участников с ограниченными возможностями здоровья - заочно (по видео).Творческие мастерские в рамках фестиваля пройдут 16 марта в КЦ «Московский».В этот же день состоится концерт-мастерская. А 17 марта - финальный конкурсный концерт. В нем вместе с лауреатами примут участие члены жюри и звездные гости фестиваля. Председатель жюри фестиваля - автор-исполнитель, член жюри международных фестивалей авторской песни, лауреат премии имени Владимира Высоцкого «Своя колея» Дмитрий Бикчентаев.Все подробности - в официальной группе фестиваля «Песня, гитара и Я» в соцсетях.Организаторы фестиваля: благотворительный фонд помощи детям и инвалидам «НеЗаМи», Центр внешкольной работы Московского района Казани, КЦ «Московский», молодежный клуб самодеятельной песни «Перекресток».Участие в фестивале без вступительных взносов, вход на все мероприятия и финальный концерт бесплатный.