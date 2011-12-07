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В Казани пройдет форум снежных фигур

Мероприятие пройдет в городском зооботсаде.
22 февраля в Казанском зооботсаде пройдет форум снежных фигур, пишет kzn.ru. Тема конкурса этого года: «Тихий лес. Певчие птицы Юго-Восточной Азии». В рамках форума ученики городских художественных школ будут демонстрировать свои скульптуры. Конкурс начнется в 10:00. Победителя определят посетители мероприятия путем голосования.
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