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В столице РТ водитель вытолкнул пассажира из своей машины

Мужчина получил ряд повреждений.
Необычный инцидент произошел в Казани на Сибирском тракте, сообщает «Татарстан-24». Очевидцы обнаружили рядом с проезжей частью мужчину. Они вызвали скорую помощь, так как сочли, что пешехода сбил автомобиль. Но потерпевший рассказал полицейским, что его подвозил знакомый. В какой-то момент они повздорили и водитель вытолкнул его на полном ходу из автомобиля. Мужчину отправили в больницу, а поиском вспыльчивого водителя занята полиция.
КВ
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