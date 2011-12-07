В столице РТ водитель вытолкнул пассажира из своей машины

Необычный инцидент произошел в Казани на Сибирском тракте, сообщает «Татарстан-24». Очевидцы обнаружили рядом с проезжей частью мужчину. Они вызвали скорую помощь, так как сочли, что пешехода сбил автомобиль. Но потерпевший рассказал полицейским, что его подвозил знакомый. В какой-то момент они повздорили и водитель вытолкнул его на полном ходу из автомобиля. Мужчину отправили в больницу, а поиском вспыльчивого водителя занята полиция.