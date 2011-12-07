«Зулейха» покидает Казань

Для съемок сцены въезда обоза с раскулаченными крестьянами в Казань улица Кремлевская была перекрыта не только для автомобилей, но и для пешеходов. У ограждений дежурили строгие и вежливые волонтеры народной дружины, не пропустившие даже сотрудников Нацмузея РТ, сетовавших на то, что они опаздывают на работу и их никто не предупреждал. Для съемок специально на Кремлевскую завезли больше тонны снега. Проходившие мимо горожане шутили: «Снимали бы у нас во дворе - снег бы везти не пришлось: экономия!» Для того чтобы погрузить Казань в атмосферу 30-х годов прошлого века, соСпасской башни сняли иллюминацию и все вывески, убрали флаги и дорожные знаки. Их место заняли транспаранты сталинских времен и вывески «Татиздат», «Госшвеймашина», «Рабочий кооператив». Перед кремлем расположились деревянные торговые лавки. На них разместился товар: бочки с рыбой, овощи, хлеб, посуда - все как на настоящем базаре. В съемках задействовали более 100 актеров массовки, 20 обозов и даже двух верблюдов. При содействии Министерства сельского хозяйства РТ из пяти районов Татарстана доставили 12 лошадей в сопровождении конюхов. Любопытный факт: главная героиня фильма Зулейха приезжает в Казань на лошади особой, татарской породы, известной историкам еще со времен Чингисхана. Погода в тот день тоже решила «помочь» съемочной группе штормовым ветром до 20 метров в секунду и снегопадом, заметавшим город на протяжении всего съемочного дня. Поэтому смена у киношников выдалась нелегкой: у дронов, снимавших сцены с высоты, быстро разряжался аккумулятор. Актеры и массовка то и дело бегали погреться, а гримеры поправляли им усы и бороды. - Работа, конечно, нелегкая, столько было дублей… Мы, участники массовых сцен, тоже очень устали за 12 часов на площадке. Снимали сцену в тюрьме - все так реалистично! Соломенные матрасы и подушки... ужасные условия, - поделилась впечатлениями казанская студентка Камилла Камалиева, впервые в жизни принявшая участие в киносъемках. - Зато моя мечта сбылась. Мне удалось побывать на одной площадке с Чулпан Хаматовой, Александром Башировым, Сергеем Маковецким.Очень рада, что фильм снимают в моем родном городе!После съемок в ночь с 18 на 19 февраля под кремлем проделана еще одна колоссальная работа: за несколько часов успели разобрать все декорации. Сняли со стен красные лозунги, убрали торговые лавки. Снегоуборочная техника привела в порядок место, где снимался эпизод сериала.Съемки продолжатся в Лаишевском районе, где специально на берегу Камы выстроен поселок Семрук, и в Перми.