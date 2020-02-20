20.02.2020: как красивая дата в загс привела

Тех, кому по душе красивые даты, мы встретили вчера и возле центра семьи «Казан». В этот день в главном Дворце бракосочетания Казани решили связать себя узами Гименея 50 пар. Весенняя погода, совсем не характерная для конца февраля, предоставила парам возможность дольше попозировать перед фотокамерами на фоне кремля и Казанки. Переходя через лужи, невесты предусмотрительно поднимали края своих белоснежных нарядов - ну кто мог подумать, что февраль будет похож на апрель?

Супруги Андрей Бурцев и Анастасия Барышева после церемонии бракосочетания поведали нам, что эту дату забронировали в загсе еще в ноябре прошлого года. «Очень долго ждали, когда откроется запись, и осуществили задуманное», - делится глава семейства.

Оказалось, что Андрей и Анастасия оба родом из Камско-Устьинского района республики. Более того, они еще и бывшие одноклассники. Но так получилось, что в школе не проявляли друг к другу симпатии, и только переехав в Казань, поняли, что быть вместе - судьба...

Интересуемся у других молодоженов, почему они выбрали именно 20 февраля. Неужели верят в магию чисел? Руслан и Карина Мусины, немного смутившись, признались, что их привлекло сочетание двоек. Новоиспеченный супруг парировал: мол, главное - правильно выбрать жену, а уж дата - дело второе...

Алина и Эльдар Идрисовы знакомы уже 5 лет. Они очень хотели пожениться в феврале, а тут еще такая красивая дата... Молодожены рассказали, что их познакомил общий друг, пригласив однажды и девушку, и парня в кафе. С тех пор молодые люди стали встречаться, приглядываться друг к другу. Можно с уверенностью сказать, что их отношения проверены временем: Алина дождалась Эльдара из армии. Работающий врачом в Лаишевской центральной районной больнице Эльдар, узнав, что мы из «Казанских ведомостей», посчитал это добрым знаком: больше года назад, получая квартиру по соципотеке в одном из домов микрорайона «Северный» в поселке Габишево Лаишевского района Татарстана, он попал в объектив фотокамеры и именно тогда рассказал корреспонденту «КВ» о своих планах скорой женитьбы на Алине.

Поступок, достойный похвалы: мужчина обещал - мужчина сделал! «Законный брак лучше, чем неофициальный, гражданский, - уверены молодожены. - Тем более когда в семье в планах рождение детей...» Мы по традиции пожелали молодоженам взаимопонимания и счастья. А про себя подумали: кто знает, может, весть о рождении первенца семьи Идрисовых тоже по счастливой случайности попадет на страницы «КВ»?