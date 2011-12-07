«Хрустальная леди» из Казани ждет ребенка

«Хрустальная леди» Лилия Тимергалиева из Казани беременна, сообщает «KazanFirst».

«Несмотря на предупреждения врачей о возможных рисках при беременности и родах, мы решили оставить ребёнка и сейчас боремся за него. Я чувствую себя хорошо. Все мои родные восприняли нашу новость с большой радостью и обещали помочь», — рассказала женщина изданию.

У Лилии Тимергалеевой редкая болезнь — несовершенный остеогенез (ломкость костей).

Всю беременность женщину будут наблюдать врачи РКБ, там же пройдет процедура родов. Семья надеется, что ребенок родится здоровым и «сделает их жизнь ярче».

Ранее в передаче «Мужское/Женское Тимергалеева заявила, что они с мужем планируют взять ребенка из детского дома, однако, женщина смогла забеременеть сама.