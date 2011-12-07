Казанцев проконсультируют по вопросам банкротства

В Казани 26 февраля будет работать горячая линия по вопросам банкротства физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба исполкома города.

«На вопросы горожан ответят сотрудники Управления Росреестра по РТ », — отмечается в сообщении.

Специалисты расскажут о том, что подразумевает под собой процедура банкротства, кто и при наличии каких условий может считать себя банкротом, с чего начать оформление документов и много другое.

Звонки будут приниматься по телефону: 8 (843) 255-25-71 с 10.00 до 12.00.