Казанцы бесплатно смогут проконсультироваться по семейным вопросам

В рамках благотворительного фонда «День добрых дел» с 15.00 до 17.00 жители Казани смогут получить консультацию по семейным вопросам, сообщает пресс-служба мэрии города.

Юрист Наталья Веретенникова ответит на вопросы касательно споров о детях и алиментах, расторжении брака, установлением отцовства, раздела имущества и т. д.

Казанцы смогут проконсультироваться, предварительно записавшись по телефону: +7(843)236-65-61. Консультацию можно получить по следующему адресу: ул. Калинина, 3.