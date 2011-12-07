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Казанцы бесплатно смогут проконсультироваться по семейным вопросам

Прием юриста пройдет 28 февраля.

В рамках благотворительного фонда «День добрых дел» с 15.00 до 17.00 жители Казани смогут получить консультацию по семейным вопросам, сообщает пресс-служба мэрии города.

Юрист Наталья Веретенникова ответит на вопросы касательно споров о детях и алиментах, расторжении брака, установлением отцовства, раздела имущества и т. д.

Казанцы смогут проконсультироваться, предварительно записавшись по телефону: +7(843)236-65-61. Консультацию можно получить по следующему адресу: ул. Калинина, 3.

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