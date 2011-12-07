На преступления татарстанцев по-прежнему толкает безработица

Более чем две трети преступлений, зафиксированных в 2019 году в Татарстане, совершили жители республики, не имеющие работы. Такие данные прозвучали в ходе работы внеочередной XIV конференции судей РТ, состоявшейся сегодня в «Корстоне».

«Как и в предыдущие годы, основное количество преступлений совершено лицами без постоянного источника доходов. Их доля в общем объеме составляет 61%», — отметил в своем выступлении на открытии форума Председатель Верховного суда Республики Татарстан Ильгиз Гилазов.

Он обратил также внимание на то, что каждое третье преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. В гендерном неравенстве по-прежнему главенствуют мужчины: лишь 12% преступлений совершено женщинами.