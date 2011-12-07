Путин назначил новых судей на посты в Татарстане

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В Татарстане назначены 9 новых судей. Соответствующая информация появилась на портале правовой информации РФ.
Так, на 6-летний срок пост председателя Нижнекамского городского суда займет Ленар Салахов, а пост зампредседателя Ново-Савиновского районного суда Казани — Марсель Ахметшин.
В Верховном суде РТ теперь работают Денис Куляпин, Сергей Трошин и Булат Шамсутдинов.
Судьей Кировского районного суда Казани назначена Лилия Галиуллина, Мензелинского районного суда РТ — Александр Воронин, судьей Московского районного суда Казани — Оксана Гарявина.
Арбитражный суд РТ принял Гюзель Мурзаханову.