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Путин назначил новых судей на посты в Татарстане

9 новых судей займут посты в татарстанских судах

В Татарстане назначены 9 новых судей. Соответствующая информация появилась на портале правовой информации РФ.

Так, на 6-летний срок пост председателя Нижнекамского городского суда займет Ленар Салахов, а пост зампредседателя Ново-Савиновского районного суда Казани — Марсель Ахметшин.

В Верховном суде РТ теперь работают Денис Куляпин, Сергей Трошин и Булат Шамсутдинов.

Судьей Кировского районного суда Казани назначена Лилия Галиуллина, Мензелинского районного суда РТ — Александр Воронин, судьей Московского районного суда Казани — Оксана Гарявина.

Арбитражный суд РТ принял Гюзель Мурзаханову.

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