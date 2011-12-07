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Путин: понятие брака нужно зафиксировать как союз мужчины и женщины

Российский лидер попросил быть аккуратнее в формулировках, защищающих традиционные семейные ценности

Владимир Путин положительно отозвался об идее зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Он также призвал быть аккуратнее с понятием слова «семья» и заверил присутствующих, что пока он будет президентом, в России не появится понятий «родитель 1» и «родитель 2», а будут «мама» и «папа».

Главе государства понравилась идея о защите традиционных семейных ценностей, в том числе традиционного состава семьи, но попросил быть аккуратнее с этим вопросом и подумать «в каких формулировках и где это сделать».

Ранее Путин сказал, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию пройдет в рабочий день, который будет объявлен выходным.

КВ
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