Репер Влади собрал 50 человек на пробежку по Казани

Рэпер Влади организовал массовую пробежку по Казани, рассказал артист в своих соцсетях.

На его призыв пробежаться по Казани откликнулись 50 человек. Участники пробежали 7 км за 50 минут, от сквера Аксенова, по улице Чехова до парка Горького, затем через «Миллениум» вышли на набережную и по Карла Маркса вернулись к кинотеатру «Мир».

Влади удивился такому большому количеству любителей бега. Он ожидал, что придет «человек пять».

После забега артист с удовольствием раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими.