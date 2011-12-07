Социальные волонтеры: Уважаем старость не на словах

«Казанские ведомости» не раз писали о социальных волонтерах, через газету соединяли нуждающихся в помощи и тех, кто готов ее оказать.

Вот и на этот раз после очередной публикации про волонтерскую организацию «Душа России» к нам обратилась давняя наша читательница Нурия Мухамедовна. Она беспокоилась за своих соседей - мать и дочь. Маме 85 лет, плохо видит, с трудом ходит по квартире, а у ее 50-летней дочери серьезные проблемы со здоровьем.

Нурия Мухамедовна просила помочь им с ремонтом, потому что сами женщины не в силах справиться с такой серьезной работой. Мы переправили письмо волонтерам, и они выехали по адресу незамедлительно.

На месте выяснилось, что проблема есть, и довольно острая. Квартира действительно нуждается в ремонте. Пол бетонный, без всякого напольного покрытия. Престарелая мать спит на одеяле, которое уложено прямо на бетон. Ее дочь - на стареньком диване.

- Бабушка жалуется, что на полу холодно спать и ей очень тяжело вставать, - рассказывает руководитель волонтерской организации Юлия Хакимова. - Требуется постелить линолеум, купить диваны, шифоньер, кухонный гарнитур. На кухне нет раковины и стола. Помочь женщинам некому, так как родных нет, а пенсий хватает только на продукты и лекарства.

Волонтеры уже примерно набросали план работы. Вначале закупят стройматериалы. Пока будут идти ремонтные работы, может кто-то из благотворителей подарит необходимую мебель. Так общими силами социальные волонтеры обеспечат эту семью всем необходимым.

К слову, в год 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне организация «Душа России» совместно с Комплексным центром социального обслуживания Казани запустила проект «Уважаем старость не на словах», который направлен на улучшение жилищных условий одиноких пенсионеров.

- В Казани много одиноких престарелых горожан, которые нуждаются в нашей помощи, - говорит Юлия Хакимова. - Мы в ежедневной спешке, суете не замечаем их. А им стыдно самим просить, не хотят беспокоить или быть слабыми. Давайте станем чуточку внимательнее, может помощь нужна бабушке или дедушке, которые живут буквально за соседней стеной.