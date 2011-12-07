Стали известны победители республиканского конкурса СМИ «Фемида года»

В ходе работы внеочередной XIV конференции судей Республики Татарстан объявили итоги республиканского конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности судебной системы Российской Федерации и судов Республики Татарстан «Фемида года».

Конкурс журналистов, рассказывающих о работе судейского корпуса республики, проходит уже более 10 лет подряд.

Нынешний, уже XII республиканский конкурс, объявленный Советом судей Республики Татарстан совместно с общественной организацией «Творческий союз — Союз журналистов РТ» и Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «ТАТМЕДИА», проводился среди журналистов и редакций республиканских СМИ, а также других творческих объединений и авторов с целью повышения уровня информированности граждан о деятельности судов и мировых судей, их доверия к правовым способам разрешения конфликтных ситуаций.

Согласно итогам творческого состязания, 29 источников массовой информации представили на конкурс 154 материала. Заявки подали 17 печатных изданий, 10 телекомпаний, информационное агентство и радиокомпания.

Рассмотрев представленные материалы, жюри выбрало лучших. Ими стали в номинациях:

«Лучшая публикация на русском языке среди крупных СМИ» — освещение деятельности работы судов или судей, судебный репортаж.

Победитель: Меншикова Регина, корреспондент газеты «Вечерняя Казань»; специальный приз: Зайцев Дмитрий Сергеевич, журналист интернет-издания KazanFirst.ru.

«Лучшая публикация на русском языке среди малых СМИ» — освещение деятельности работы судов или судей, судебный репортаж.

Нурлыева Лиза Рустамовна, редактор отдела филиала АО «ТАТМЕДИА» «Редакция газеты «Маяк», Азнакаево.

«Лучшая публикация на татарском языке среди малых СМИ» — освещение деятельности работы судов или судей, судебный репортаж.

Победитель: Мавлетов Фанил Фагимович, заместитель редактора филиала АО «ТАТМЕДИА» «Редакция газеты «Сабатаннары», Богатые Сабы;

специальный приз: Шарипова Зульфия Анваровна, редактор филиала АО «ТАТМЕДИА» «Сармановский информационно-редакционный центр” (газета «Сарман»), Сарманово.

«Лучший видеосюжет среди крупных СМИ» — освещение деятельности работы судов или судей, судебный репортаж.

Победитель: коллектив телекомпании «Альметьевск ТВ» — филиал АО «ТАТМЕДИА», Альметьевск;

специальный приз: Лаврова Ольга Эдуардовна, корреспондент программы «Город», ведущая программы «Перехват» телекомпании «Эфир», Казань.

«Лучший видеосюжет среди малых СМИ» — освещение деятельности работы судов или судей, судебный репортаж.

Победитель: коллектив телеканала «51МТВ», Бугульма;

специальный приз: Озерова Юлия Александровна, корреспондент телекомпании «Зеленый Дол 24», Зеленодольск.

«Лучшая подборка материалов информационного жанра» (среди информационных агентств).

Саляхова Елена Радиковна, журналист информационного агентства «Татар-информ», Казань.

Поощрительным призом награждена Кузьмина Ирина Николаевна, корреспондент газеты «Сувар» на чувашском языке.

В оценке работ участников конкурса «Фемида года» приняли участие: председатель Азнакаевского городского суда РТ Юсуф Сахапов, заместитель начальника Управления Судебного департамента в РТ Алмаз Ибрагимов, заместитель директора ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв, заместитель главного редактора газеты «Ватаным Татарстан» Фания Ахметзянова, пресс-секретарь Верховного суда РТ Наталья Лосева и пресс-секретарь Управления Судебного департамента в РТ Лилия Гумерова. Председатель жюри конкурса «Фемида года» руководитель филиала АО «ТАТМЕДИА» - главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.