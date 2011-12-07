Татарстанцев пригласили обсудить вопросы уборки территорий от зимнего мусора

Татарстанцев позвали на обсуждение вопросов по уборке и очистке территорий от скопившегося зимнего мусора. Об этом сообщил представитель Минэкологии РТ Дамир Валиуллин на пресс-конференции в «Татар-Информ».

«Мы специально оставляем две-три недели для того, чтобы услышать ваше мнение, доработать материал», — сказал он.

С 1 апреля в Татарстане стартует большая республиканская акция «Эковесна-2020». За ее проведение проголосовали более 1 миллиона жителей республики. В рамках проекта проведут уборки территорий, уроки экологии и другие экомероприятия в образовательных организациях.

«Эковесна» проводится в рамках реализации национального проекта «Экология», разработанного на основании «майских указов» президента России.