В Казани приставы арестовали иномарку горожанина за долг по налогам

В Казани приставы арестовали автомобиль «Хендэ» у неплательщика налогов, рассказали в пресс-службе УФССП России по РТ.

Мужчина задолжал государству 290 000 рублей с учетом исполнительного сбора за неуплату в установленный срок.

21 февраля судебные приставы совместно с инспекторами ГИБДД арестовали автомобиль на Горьковском шоссе. Иномарку на эвакуаторе доставили на спецстоянку.

В ведомстве также отметили, что, если мужчина не заплатит налоги в течение 10 дней, транспортное средство реализуют в счет уплаты налога.

Напомним, в 2019 году судебные приставы взыскали более 3 миллиардов рублей с должников по налогам. Сумма превысила показатели 2018 года на 1,4 миллиарда рублей.