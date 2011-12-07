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В Казани произошла тройная авария

На этой неделе ДТП в столице произошло на улице Аметьевская.

Вчера в Казани вновь случилась авария. Тройное ДТП произошло на улице Аметьевская. Виновником аварии стала молодая женщина — водитель иномарки.

По предварительным данным, женщина, управляющая Volkswagen Polo превысила скорость, а затем выехала на встречную полосу движения. Так, водитель сперва столкнулась с 44-летним мужчиной, управлявшим LADA Kalina, а затем въехала во вторую машину той же модели, за рулем которого находился 60-летний водитель.

В результате происшествия женщина получила перелом ключицы. Так же известно, что в ходе аварии была травмирована 11-летняя девочка, у нее ссадина левого коленного сустава.

КВ
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