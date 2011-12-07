В РТ снизилось доверие к суду присяжных

Пятикратное снижение (!) поступивших в Верховный Суд РТ уголовных дел с участием присяжных заседателей — такая статистика отмечена в татарстанском судопроизводстве в минувшем году.

Так, например, в течение всего 2019 года в Верховный Суд республики поступило всего 2 уголовных дела с участием присяжных заседателей, что в 5 раз меньше, чем в 2018 году. Такую информацию озвучил Председатель Верховного суда Республики Татарстан Ильгиз Гилазов.

«Полагаем, обвинение должно быть четко сформулировано, чтобы у присяжных заседателей не порождалось сомнений и критического отношения к представляемым доказательствам, Одновременно с расширением его применения увеличились и требования к органам предварительного следствия по качеству расследования уголовных дел, поскольку возникает необходимость ориентироваться на присяжных заседателей, не обладающих специальными юридическими познаниями», — такую рекомендацию он дал коллегам в ходе своего выступления на внеочередной XIV конференции судей РТ, состоявшейся в «Корстоне».

Институт присяжных заседателей на уровне районных судов был введен в июне 2018 года.

Его внедрение проходило с определенными сложностями.