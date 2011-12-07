В Татарстане займутся сохранением пчел

В Татарстане создадут систему для предотвращения массовой гибели пчел. Об этом заявил гендиректор ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства» Фаиз Динмузаметов на татарстанском форуме пчеловодов, сообщает «Бизнес-Онлайн».

Он также отметил, что в прошлом году в Татарстане погибло почти 5 000 пчелосемей. Виной тому агрохолдинги, которые бесконтрольно обрабатывают поля химикатами I и II классов.

В рамках системы сохранения пчел будет собираться информация о применении пестицидов в районах Татарстана. Также, на базе Минсельхоза РТ планируется открыть диспетчерский пункт, в котором будет фиксироваться информация о проведении на полях республики агротехнических работ опасных для пчел.