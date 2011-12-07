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Житель Татарстана попытался расправиться с 16-летней девушкой

Лишить жизни он решил ее с помощью вилки и ножа.

В Татарстане завершили расследование о покушении на убийство 16-летнего подростка. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в августе 2019 года мужчина 39 лет наведался в гости к родственникам девушки в одно из сел Алексеевского района.

Воспользовавшись ситуацией, пока все спали, мужчина вздумал «взобраться» на девушку. Сперва он начал наносить беспорядочные удары ножом по телу. Потерпевшей удалось выхватить нож и порезать ему руку, вслед за этим мужчина ударил ее вилкой. А затем он стал душить подростка подушкой и руками. После активного сопротивления девушке удалось скинуть с себя злоумышленника. По прошествии времени он скрылся.

Также известно, что татарстанец уже привлекался к уголовной ответственности. Вину за содеянное мужчина признал полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

КВ
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