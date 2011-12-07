Праздник навруз отметили и в троллейбусном депо Казани

В программе праздника состоялся конкурс на лучшее приготовление плова и других национальных блюд. Хорошее настроение собравшимся обеспечили артисты, исполнившие под бурные аплодисменты колоритную восточную музыку под звук кураев и зажигательные узбекские танцы, в которых с удовольствием приняли все желающие. Среди них были и водители троллейбусов, кондуктора, сотрудники технических служб депо.

Участников праздника тепло поздравил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс», депутат Государственного Совет РТ Асфан Галявов.

Свои поздравления коллективу передали руководители таджикско-узбекской диаспоры и Исполкома ассамблеи народов Татарстана.