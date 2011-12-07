Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Праздник навруз отметили и в троллейбусном депо Казани

В преддверии Нового года по восточному календарю – Навруза, в троллейбусном депо №1, что на улице Дементьева, руководство предприятия МУП «Метроэлектротранс» организовало праздник для своего дружного многонационального коллектива сотрудников.

В программе праздника состоялся конкурс на лучшее приготовление плова и других национальных блюд. Хорошее настроение собравшимся обеспечили артисты, исполнившие под бурные аплодисменты колоритную восточную музыку под звук кураев и зажигательные узбекские танцы, в которых с удовольствием приняли все желающие. Среди них были и водители троллейбусов, кондуктора, сотрудники технических служб депо.

Участников праздника тепло поздравил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс», депутат Государственного Совет РТ Асфан Галявов.

Свои поздравления коллективу передали руководители таджикско-узбекской диаспоры и Исполкома ассамблеи народов Татарстана.

КВ
Лента новостей