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Доехал, называется, до работы

Доехал, называется, до работы
Добираюсь до места работы на общественном транспорте. Друзья смеются временами, мол, давно бы на машину пересел. А мне так комфортней, и все тут. Дело вкуса, в общем.Выхожу на днях - разрез такой аккуратный на кармане. Вроде и куртка дешевая, а обидно чуть не до слез.Вот ведь и стоит куртка тысяч 5, иному невелика цена. А нет их у меня сейчас! А самое глупое - не достал ничего из этой куртки воришка, потому что не ношу я в ней ни кошелька, ни телефона, ни кредитки. Да даже выдернул бы он кошелек, что бы там нашел? Рублей 500, ну, тысячу, а остальное на карте. А по карте потратил бы тысячу, и то при условии, что я сразу не замечу. А потом?Вот честно, сколько бы заработал этот работник бритвенного лезвия и лени обывателей? Пару тысяч? «Левые» телефоны в крупном городе не продать дороже, чем за пару тысяч рублей, а выслеживаются они на раз-два. Украсть, выпить, а потом тюрьмы избежать? Ну, так бывает, но редко. А в остальных случаях все заканчивается следствием и судом.Но я о другом. Человек, походя, влез в мой семейный бюджет. Заставил меня тратить деньги, предназначенные для семьи и меня лично. Он не добыл с меня ни рубля, зато заставил тратить. А годом раньше моему другу разбили боковое стекло в машине. Забрали копеечную магнитолу, а еще мелочи рублей на 200. Надо ли говорить, что стекло стоило куда дороже?Я не предлагаю рубить руки ворам, как это случалось в былые времена в разных странах. Но все же очень хочется верить, что дураков и подлецов от общества когда-нибудь отделят.
КВ
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