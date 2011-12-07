«Единая Россия» не поддержала снижение порога для штрафов за превышение скорости

По его словам, в настоящий момент нет данных о том, что подобная мера поможет улучшить ситуацию на дорогах. Об этом пишет «Парламентская газета».На имя Владимира Афонского, который также координирует партийный проект «Безопасные дороги», поступил ряд писем, в которых руководители организаций автомобилистов просят «Единую Россию» не допустить принятия инициативы Минтранса о возвращении административного штрафа за превышение скорости на 10 км/ч.«Позиция партии, которая в первую очередь опирается на мнение экспертов, общественных профильных организаций и миллионов автолюбителей, заключается в том, что в настоящее время этого делать нельзя. Сейчас нет данных о том, что снижение нештрафуемого порога приведёт к улучшению ситуации на дорогах. Такая статистика не приведена ни Минтрансом, ни ГИБДД», - отметил Владимир Афонский.Ранее «Единая Россия» добилась приостановления рассмотрения предложения Минтранса и МВД о возвращении штрафа за снижение нештрафуемого превышения скорости на 10 км/ч.