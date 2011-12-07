Как не обмануться при покупке мебели

Заказав мебель в одном из магазинов, Валентина поначалу была приятно удивлена сроками доставки: шкаф привезли ровно через неделю после заказа. Разочарование настигло женщину тогда, когда она стала распаковывать коробки - от услуги доставки и сборки мебели, чтобы сэкономить деньги, Валентина с мужем отказались.- Экспедитор приехал поздним вечером. Выгрузил из «Газели» наши 4 коробки, я расписалась в акте приема-передачи, и они с водителем уехали. Только дома, обнаружив дефект - небольшую трещину на лицевой стороне двери, я решилась позвонить сотруднику магазина. А та сразу стала расспрашивать, когда мы обнаружили трещину, заказывали ли мы доставку до квартиры и сборку мебели… Я ответила, что нет. Тогда доказать, что дефект двери шкафа произошел не по нашей вине, будет сложно, пояснила девушка. Например, мы могли неаккуратно занести мебель, нечаянно ударить коробку и так далее. Но я-то точно знаю, что ничего такого не происходило, муж с сыном очень аккуратно донесли коробки до квартиры. По всей видимости, это производственный брак, но обменять в салоне дверь на новую нам отказались. Ведь мы расписались в акте приема, а там черным по белому написано, что, ставя свою подпись, никаких претензий к качеству товара покупатель не имеет, - рассказала читательница. - В итоге моему мужу пришлось самостоятельно перелицевать сторону двери, чтобы трещина оказалась с внутренней стороны шкафа. Теперь-то я понимаю, что мое желание распаковать коробки у подъезда, чтобы убедиться в целостности всех деталей, было правильным. Хотя не факт, что мы бы заметили трещину при тусклом освещении уличного фонаря. У меня сложилось ощущение, будто бракованную мебель экспедиторы развозят в последнюю очередь. Но мы же чаще всего полагаемся на авось! Тем более и муж сказал, что, если я открою коробки здесь, им с сыном будет неудобно нести их до квартиры.За советом, что делать в подобных ситуациях, корреспондент «КВ» обратился к специалистам Управления Роспотребнадзора по РТ, которые пояснили:- По правилам продажи отдельных видов товаров потребитель вправе перед приемкой товара тщательно осмотреть его, проверить качество, количество, комплектность. В первую очередь следует осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные поверхности с целью обнаружения царапин, сколов, вмятин. В этой ситуации покупатель, скорее всего, подписал акт приема-передачи, где было написано, что товар осмотрен потребителем и он согласен с количеством и качеством. В этом случае невозможно доказать, кто допустил дефект товара. Однако данная трудность возникает при наличии механического дефекта товара. В случае же, если товар имеет дефект производственного характера, потребитель может смело обращаться к продавцу с требованием проведения проверки качества товара и требовать замены или возврата денег за товар. Только обращаться к продавцу необходимо в письменном виде и на втором экземпляре заявления потребовать у продавца поставить отметку о принятии заявления. Если продавец отказывается принимать заявление, необходимо направить его почтой с уведомлением, при отказе в удовлетворении требований потребителя можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по РТ или в суд.