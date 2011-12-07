Какие общественные пространства выберут для благоустройства в 2020 году

По его итогам в перечень будут внесены объекты, за которые проголосовало большинство жителей Республики Татарстан.Принять участие в онлайн-опросе можно на портале госуслуг РТ или на портале «Открытый Татарстан» (open.tatarstan.ru/polls). В опросе нужно указать интересующий район и выбрать из списка территорию, которая требует благоустройства.Также голосование проходит в социальных сетях посредством социологических опросов и в ходе общественных обсуждений. Голосование продлится до 15 апреля.По результатам аналогичного голосования 2018 года из 62 предложенных объектов 49 были включены в списки на благоустройство в 2019 году, сообщает пресс-служба мэрии Казани. В Казани таких общественных пространств пять - площадь у леса«Дубрава», вторая очередь набережной озера Нижний Кабан, пляж озера Лебяжье, сквер Орджоникидзе, пляж озера Комсомольское.