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Какие общественные пространства выберут для благоустройства в 2020 году

В Татарстане стартовало голосование по определению общественных пространств для благоустройства в 2020 году по программе «Формирование комфортной городской среды».
По его итогам  в перечень будут внесены объекты, за которые проголосовало большинство жителей Республики Татарстан.Принять участие в онлайн-опросе можно на портале госуслуг РТ или на портале «Открытый Татарстан» (open.tatarstan.ru/polls). В опросе нужно указать интересующий район и выбрать из списка территорию, которая требует благоустройства.Также голосование проходит в социальных сетях посредством социологических опросов и в ходе общественных обсуждений. Голосование продлится до 15 апреля.По результатам аналогичного голосования 2018 года из 62 предложенных объектов 49 были включены в списки на благоустройство в 2019 году, сообщает пресс-служба мэрии Казани. В Казани таких общественных пространств пять - площадь у леса«Дубрава», вторая очередь набережной озера Нижний Кабан, пляж озера Лебяжье, сквер Орджоникидзе, пляж озера Комсомольское.
КВ
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