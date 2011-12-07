Мальчик с ОВЗ благодаря Президенту Татарстана встретился с участниками шоу «Уральские пельмени»

Участник акции «Елка желаний» – 13-летний мальчик-инвалид Камиль Бариев исполнил свою мечту и встретился с артистами любимого шоу «Уральские пельмени». Он посетил их концерт, который состоялся сегодня в КРК «Пирамида».«Для нас это, конечно, счастье. Его мечтой было встретиться с “Уральскими пельменями“», – сказала Гульназ, мама мальчика.Камиль особенно нуждается в позитивных эмоциях из-за состояния здоровья. Билеты на шоу ему и его семье были предоставлены от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова в рамках благотворительной акции «Елка желаний».Мама Камиля вручила артистам подарки – магнитики в форме пельменей, губадию и чак-чак. Также Камиль и его мама написали письмо, в котором пожелали коллективу творческих успехов и поблагодарили их за знакомство.Встретиться с Камилем пришли Максим Ярица, Ксения Корнева, Роман Постовалов, Дмитрий Соколов и Сергей Ершов.«Я вам точно заявляю, что круче татарского чак-чака вообще ничего нет», – оценил подарок Максим Ярица.«Мы любим исполнять мечты. Если это поднимает детям настроение, то всегда с удовольствием. Надеемся, что мальчику понравится концерт и его настроение станет еще лучше. Ради этого всё и делается», – заявила журналистам Ксения Корнева.Помимо мечты Камиля Бариева, Президент Татарстана исполнил желания Полины Щербич и Вячеслава Банцырева. 17-летняя Полина хотела попасть на Кремлевскую елку в новогодние каникулы, а 13-летний Вячеслав мечтал о больших садовых качелях во дворе своего дома, где бы он мог качаться вместе с мамой.