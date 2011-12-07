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Объявляется прием заявок от образовательных организаций на участие в уроках финансовой грамотности

Проект представляет собой игровую онлайн платформу, которая имитирует финансовый рынок с опорой на повседневные представления граждан об экономике.
Объявляется прием заявок от образовательных организаций и учреждений на участие в просветительском проекте «УрФинГрам» (уроки финансовой грамотности). Об этом сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».Предварительный сбор заявок необходим, «так как для запуска онлайн игры необходимо одновременное участие нескольких десятков человек (для обеспечения ликвидности на „финансовом рынке“ и свободного выбора контрагентов)».Заявки принимаются на адрес: [email protected]Расписание первых игр размещено на сайте: http://www.modam.ru/, регистрация участников: http://investor.modam.ru/.Проект представляет собой игровую онлайн платформу, которая имитирует финансовый рынок с опорой на повседневные представления граждан об экономике и финансах. Участнику игры после регистрации предоставляется виртуальный капитал, которым он может распорядиться по своему усмотрению: положить деньги под процент, открыть свое дело, приобрести страховку или сделать все тоже самое, что доступно в обычной жизни. Длительность игры, разделенной на 9 сессий, в рамках которых участник заключает разнообразные сделки, получает дивиденды, бонусы, платит налоги или проценты по кредиту — 45 минут (урок). По итогам «урока» определяются владельцы контрольных пакетов акций благотворителей — партнеров проекта, рейтинг участников по полученной прибыли, а также ранг — квалификация уровня финансовой грамотности. Так можно не только проверить уровень своей финансовой грамотности, а также получить денежный приз от партнеров и сертификат участника от организаторов проекта. Отмечается, что правила игры доступны для понимания школьниками с 14 лет. Итоги каждой игры заносятся в зачет Национального чемпионата по финансовой грамотности, очный финал которого планируется провести в конце года. Участвовать в играх можно неограниченное количество раз независимо от возраста.
КВ
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