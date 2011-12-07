Почему боль и страдания ближних порой остаются незамеченными?

ЭПИЗОД 1. ДЕДУЛЯ. Шел по зимней улице дедушка. Закружилась голова. Поскользнулся на льду, упал. Сил нет подняться. Все тело будто чужое, безумно болит спина. Старичок чувствует себя бесформенной соломенной куклой, распластавшейся посреди дороги. Бесцветные подростки с пустыми глазами, пробегая мимо, хихикают и тычут в него пальцем. Остановилась пышная дама средних лет: «Глядите-ка, уже с утра пьянь валяется! Тьфу! Совсем стыд потеряли», - плюет в сторону деда и уходит прочь.Один за другим проплывают мимо прохожие, солнце слепит глаза. «Как же обидно и страшно!» - думает старик. По его щеке скатывается горькая слеза, а реальность расползается по швам. Пожилой человек пролежит еще на снегу минимум полчаса, потом соберется с силами и заставит себя встать на ноги. Кое-как доковыляет до дома и заболеет жесточайшей простудой.ЭПИЗОД 2. У КАССЫ. Вторник. Торговый зал. Длинная очередь, духота. Посетители ругаются, нервно поглядывая на круглые настенные часы. Кассиры с раскрасневшимися лицами весь день без обеда и перерыва. Вдруг одному клиенту становится плохо. Мужчина тяжело опускается на пол и… умирает. Такая вот бывает внезапная и нелепая смерть.Никто из находящихся рядом даже не изменился в лице. Жадно тянутся к торговой стойке руки, требуют сдачи резкие голоса. Через труп спокойно перешагивают. Кто-то даже споткнулся о покойника, и правая ладонь мертвеца вздрогнула беспомощной белой птицей. Мятый пиджак, потрескавшиеся ботинки, неровный пробор редеющих рыжеватых волос - все кажется неуместным и нелепым. Никого не беспокоит, что пару минут назад ушел из этого мира человек. Навсегда! Не возникает вопроса, можно ли было его спасти. Когда сотрудники торговой точки выдворят посетителей за пределы помещения, где все случилось, приедут полицейские и запоздалая карета скорой помощи. За дело возьмутся профессионалы. Привычный порядок будет восстановлен.ЭПИЗОД 3. МУРЛЫКА. Кошку сбила машина, и она тихо угасала на обочине. Ветер уносил прочь ее прощальный жалобный стон. Маленькая пушистая мурлыка сходила с ума от ужаса. В янтарных зрачках отражалась бездонная тоска. Но люди спешили по своим делам, отворачиваясь от ее горя. Они были слепы и глухи. Ведь в этом мире есть гораздо более важные и привлекательные вещи. А это ведь всего лишь уличное животное. Маленькое, никому не нужное, беззащитное создание. Моросил дождик.Уныло кивали деревья своими ржавыми головами. Кошка погибала… Позже ее окоченевшее тело выбросит в мусорный контейнер морщинистая старушка. Женщина боится, что изувеченный трупик увидит ее маленькая внучка. Девочка может сильно испугаться и долго плакать.Нас охватила эпидемия равнодушия. Мы разучились сопереживать и сочувствовать друг другу. Что с нами происходит?КОММЕНТАРИЙ доктора психологических наук, профессора, психотерапевта Европейского реестра Сергея Петрушина:- Равнодушие - результат наших сильных психологических защит. Душа закрыта, уровень невротизации в цивилизованных странах приближается уже к 60 процентам. Нам нечем реагировать, остались только эмоции, которые бросают людей как маятник.Влияет и поток насилия, ежедневно обрушивающийся с телеэкранов. В итоге формируется опасная толерантность к смерти, насилию, жестокости… После экранных ужасов подобные ситуации кажутся безобидными и неважными. Коллективизм окончательно дискредитирован, вместо него у нас теперь дикий индивидуализм. У всех резко сужен круг внимания. Мы реагируем только на то, что затрагивает лично нас. На остальное просто не хватает энергии...