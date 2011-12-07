Постное меню: готовим вкусно и сытно

Православные в эти дни активно посещают церковь, стараются не пропускать службу, потому что Великий пост - это в первую очередь духовное очищение, возрождение ума, приближение к Богу и только потом строгое пищевое ограничение. Чтобы легче было соблюсти постное питание, мы подготовили для наших читателей несколько рецептов вкусных и простых блюд.Салат со свежим огурцом, редисом и зеленым горошкомИнгредиенты: свежий огурец - 1 - 2 шт., редис - 3 - 4 шт., лук репчатый - 0,5 шт., консервированный горошек - 250 г, растительное масло, соль и перец по вкусу.Консервированный горошек выложить в дуршлаг и дать стечь рассолу. Вымытые огурцы и редиску нарезать тонкими лапшинками. Лук очистить и измельчить. В глубокой салатнице соединить все подготовленные продукты, посолить, поперчить, полить растительным маслом и подавать на стол.Солянка постная в горшочкахИнгредиенты: картофель - 4 - 5 шт., лук репчатый - 1 шт., перец болгарский - 1 шт., морковь свежая - 1 шт., соленые огурцы - 2 шт., шампиньоны - 300 г, томатная паста - 1 ст. ложка, соль и перец по вкусу, растительное масло 2 - 3 ст. ложки, 1 литр кипятка.Картофель, лук и морковь очистить и нарезать произвольно крупными кусочками. Огурцы очистить от кожицы и натереть на крупной терке. Грибы вытереть бумажной салфеткой и нарезать на крупные ломтики. Сладкий перец очистить от семенной коробочки и также нарезать на крупные кусочки.Картофель, лук и морковь обжарить на сковороде на растительном масле до полуготовности. Как только появится румяная корочка, переложить в керамические горшочки. Добавить грибы, соленые огурцы. В кипяток положить томатную пасту, влить растительное масло, посолить, поперчить и хорошо размешать. Полученный бульон разлить по горшочкам. Поставить готовиться в духовку, нагретую до 180 градусов, на 25 - 30 минут. При подаче посыпать свежей зеленью.Постные пышкиИнгредиенты: теплая вода - 0,5 литра, сухие дрожжи - 1 ст. ложка, сахарный песок - 2 ст. ложки, соль - 1 ч. ложка, мука - примерно 600 г (при необходимости добавить), растительное масло для жарки во фритюре - 1 стакан.В кастрюлю вылить теплую воду, всыпать сухие дрожжи, сахар, соль и размешать. Постепенно добавляя муку, замесить тесто. Оно должно быть в меру мягким и не прилипать к рукам. Смазать растительным маслом, накрыть кастрюлю полотенцем и поставить в теплое место на 1,5 часа. После тесто разделать на шарики размером с детский кулачок. Дать им постоять 15 минут и раскатать из них толстые лепешки. Сделать в середине каждой отверстие. Масло вылить в глубокую сковороду, нагреть и жарить в нем пышки с двух сторон до румяной корочки. Готовые изделия выкладывать на бумажные салфетки, чтобы стекло масло. Когда пышки остынут, посыпать сахарной пудрой. Из этого теста можно готовить пироги, например, с капустой, картофельным пюре, засахаренным маком или курагой.Блинчики на водеИнгредиенты: мука - 1,5 стакана, теплая вода - 2 стакана, растительное масло - 50 мл, сахарный песок - 1 ст. ложка, разрыхлитель - 1 ст. ложка, соль по вкусу.Все продукты смешать в глубокой миске и взбить миксером. Выпекать как обычно на растительном масле на раскаленной сковороде. Подавать с вареньем или медом.Блины заварные на газированной водеИнгредиенты: мука - 2,5 стакана, вода газированная - 0,5 литра, кипяток - 1 стакан, сахарный песок - 2 - 3 ст. ложки, соль по вкусу, растительное масло - 2 - 3 ст. ложки.В муку добавить все сухие ингредиенты и перемешать. Влить газированную воду и перемешать. Когда тесто станет однородным без комочков, влить кипяток и сразу же перемешать. По густоте оно должно быть, как жидкая сметана. Выпекать на раскаленной смазанной растительным маслом сковороде. Можно для начинки использовать жареные грибы, жареные соленые огурцы, варенье или печеные яблоки.Приятного аппетита!