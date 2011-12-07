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Семья из Бугульмы неудачно купила путевки в Ялту

Мошенники испортили им летний отдых.
55-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщает Пресс-служба отдела МВД России по Бугульминскому району. Он рассказал, что в конце февраля натолкнулся в Интернете на рекламу, где предлагалось приобрести путевки в ялтинский пансионат со скидкой. Связавшись с «продавцом», семья перевела 35,5 тыс. рублей за недельный отдых в июле. Спустя некоторое время они увидели по телевизору программу, где рассказывалось о туристических сайтах, которые используют мошенники. На одном из них и купили путевку потерпевшие. Дозвониться до продавцов не удалось, а отзывы о сайте в Интернете были негативными. По данному факту возбуждено уголовное дело.
КВ
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