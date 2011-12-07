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Участников WorldSkills Kazan накормят в Поволжской академии спорта и поселят в Деревне Универсиады

Регистрация участников мирового чемпионата рабочих профессий будет проходить в учебном корпусе вуза.
Участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 разместят и накормят на объектах Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал ректор вуза Юсуп Якубов. «База академии будет существенно задействована на WorldSkills. Мы будем предоставлять участникам Деревню [Универсиады] для проживания. Помимо этого в нашем учебном корпусе будет регистрационный центр. Академия тенниса будет задействована как определенная зона работы с участниками, зрителями и посетителями. Здесь же будет организована система питания», — рассказал Якубов.Кроме того, кормить участников планируется в учебном корпусе вуза, где будут развернуты блоки питания, отметил ректор.По его словам, мировой чемпионат не повлияет на учебный процесс академии. Заранее выселять студентов из общежитий не планируется, заключил Якубов.
КВ
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