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Первомайскую демонстрацию власти Татарстана вновь отменили

Решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Первомайскую демонстрацию в этом году власти Татарстана вновь отменили. Об этом заявила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

По ее словам, такое решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. «Мероприятия, которые организовываются в муниципалитетах, это прежде всего прерогатива муниципалитетов. Будут ли там что-то отменять, нужно уточнять у них», — сказала Галимова.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что проводить первомайскую демонстрацию в Челнах также не будут. Праздничное мероприятие в автограде планируют провести в онлайн-формате.

КВ
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