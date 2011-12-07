Поддержка семьи в послании Путина: рассказываем про новые выплаты и кто их получит

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Большая его часть касалась пандемии, но Путин также сделал ряд заявлений, которые касаются социальной политики.

«Главное сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью», — сказал президент.

Поддержка для семей с детьми

Путин заявил, что необходимо незамедлительно принять ряд новых решений по поддержке семей, где родитель в одиночку воспитывает ребенка. Причем это касается как детей, у которых в свидетельстве о рождении указан один родитель, так и тех, кто получает алименты. С 1 июля этого года родители таких детей в возрасте от 8 до 16 лет будут получать 5 650 рублей, если среднедушевой доход в семье составит ниже одного прожиточного минимума. 5 650 — это сумм средняя по стране.

«И, конечно же, надо помочь женщинам, которые ждут ребёнка и при этом испытывают ещё и материальные трудности», — сказал глава государства.

Исходя из этого, Путин предложил выплачивать беременным, которые находятся в трудном финансовом положении и встали на учет в ранние сроки, ежемесячно по 6 350 рублей.

Программа материнского капитала продлена до 2026 года и теперь получить его можно и с рождением первого ребенка. С учетом индексации выплата составляет почти 640 тысяч рублей.

«Подчеркну, в период эпидемии все наши решения были направлены на поддержку граждан. Но понимаю, что и сейчас многим, многим непросто», — сообщил президент.

Исходя из этого, глава государства предложил провести еще одну единовременную выплату семьям, где есть дети школьного возраста или будущие первоклассники, которые в этом году пойдут в школу. Они получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в середине августа.

Здоровье детей

Президент России заявил, что детский отдых должен быть максимально доступен, так как именно в раннем возрасте закладывается основа здоровья. Поэтому он предложил в этом году возвращать половину стоимости путёвки в летние лагеря.

На данный момент размер оплаты больничного по уходу за ребёнком зависит от трудового стажа. Из-за этого молодые мамы при выходе на больничный получают значительно меньше. Президент заявил, что на законодательном уровне необходимо принять решение, чтобы больничный по уходу за ребенком до 7 лет оплачивался в 100% размере от заработка.