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Путин: ВСМ Москва — Казань завершат к 2024 году

Президент РФ предложил форсировать строительство дороги Казань – Москва, продлив ее до Екатеринбурга.

Президент России Владимир Путин предложил форсировать строительство дороги Казань — Москва.

Во время оглашения послания к Федеральному собранию, посвященному социально-экономическому развитию страны, Путин сообщил, что регионам будут представлены не только методы развития, но и условия для «качественного подъема» уровня жизни людей.

«Нужно форсировать строительство ВСМ Москва-Казань и предлагаю продлить её до Екатеринбурга», — заявил глава государства, после чего распорядился обеспечить завершение возведения дороги до 2024 года.

«Инфраструктура должна тянуть за собой развитие всех территорий, где проходит дорога», — подчеркнул он. 

КВ
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