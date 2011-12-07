Президент России Владимир Путин предложил форсировать строительство дороги Казань — Москва.

Во время оглашения послания к Федеральному собранию, посвященному социально-экономическому развитию страны, Путин сообщил, что регионам будут представлены не только методы развития, но и условия для «качественного подъема» уровня жизни людей.

«Нужно форсировать строительство ВСМ Москва-Казань и предлагаю продлить её до Екатеринбурга», — заявил глава государства, после чего распорядился обеспечить завершение возведения дороги до 2024 года.

«Инфраструктура должна тянуть за собой развитие всех территорий, где проходит дорога», — подчеркнул он.