Более 21 тысячи сотрудников ЦИК РТ повысили квалификацию в мобильном приложении «Избиратель Татарстана»

В преддверии общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ и выборам президента Татарстана и депутатов местных советов состоялись обучающие мероприятия для сотрудников ЦИК РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Повышали свою квалификацию при помощи специального мобильного приложения «Избиратель Татарстана» полный состав комиссии избиркома – более 21 тысячи сотрудников. По словам председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева, приложение создавали «для содействия обучению и работе организаторов избирательного процесса», и поддержанию уровня правовых знаний.

В нем собраны обучающие материалы, видеоролики, методические пособия и памятки. Попасть в это приложение и получить рекомендации по результатам теста к изучению материала для закрепления знаний можно только через специально заведенную на каждого пользователя учетную запись.