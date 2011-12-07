Челнинка заплатила за пса, которого не было

25-летняя жительница Челнов решила завести собаку и занялась поиском подходящих предложений в сети Интернет. Отыскав объявление о продаже соответствующей породы, связалась с продавцом. Тот назвался жителем Бугульмы. И заверив доверчивую покупательницу в том, что отправит питомца с курьером, прислал ей ссылку на оплату сделки.

Потерпевшая оплатила товар. Однако вскоре правонарушитель заявил, что «оплата не прошла». Затем отправил ей вторую ссылку — будто бы для возврата денежных средств. Доверчивая жертва выполнила указания мошенника и в конечном счете лишилась свыше 14 тысяч рублей. Аферист же, прежде чем раствориться в сети, отправил жертве сообщение со словами благодарности за перечисленную наличность.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса России: «Мошенничество». Установлено, абонентский номер, принадлежащий рыцарю наживы, зарегистрирован на территории Самарской области.