Почему ношение маски и перчаток стало обязательным

Ограничиться только маской можно в общественных местах и объектах оказания услуг, сюда относятся площади, проезды, бульвары, улицы, стадионы, скверы, также вокзалы, аэропорты, АЗС. А также лестничные площадки, лифты, прочие места многоквартирных домов и т.д. Нарушителям грозит наказание в виде предупреждения или штрафа от 1 до 30 тыс. рублей.

Но не столько денежное наказание, сколько сомнения в эффективности защитных средств останавливают людей, не желающих их надевать. Правы ли они? Спрашиваем у специалиста.

Алла ЛОКОТКОВА, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА:

- Носить маски, конечно же, нужно, особенно в местах скопления людей: магазинах или городском транспорте, где практически невозможно соблюсти дистанцию. Маска выполняет две основные функции: защита самих себя - раз, окружающих - два. Мы сами можем не подозревать, что являемся носителями вируса и подвергаем опасности окружающих, и в то же время носителями могут быть те, кто рядом.

Правильно используйте маску! Аккуратно наденьте ее так, чтобы полностью закрыть рот и нос, надежно закрепите, сократив любые промежутки между ней и лицом, во время использования не касайтесь ее руками. Меняйте маску на новую, чистую, сухую каждые 2 часа или как только она становится влажной. Снимайте, используя соответствующую технику (не касаться передней части, поддеть за шнурок сзади). После снятия или в случае нечаянного касания маски обработайте руки специальным средством или вымойте с мылом, если они заметно загрязнены. Не используйте одноразовые маски повторно, выбрасывайте их после каждого применения, утилизируйте сразу после снятия, поместив в пакет. Сняли маску - обработайте руки спиртовым антисептиком или помойте с мылом.

По перчаткам: они защищают вас, но длительное ношение не рекомендуется, особенно латексных, виниловых, нитриловых и т.п. Это приводит к появлению перчаточного сока, снижает степень защиты. Их необходимо надевать при входе в общественные места, где будет контакт рук с объектами внешней среды. При выходе перчатки нужно снять, чтобы исключить контакт с открытыми участками тела (лицо, волосы), и обработать руки кожным антисептиком, а уже дома помыть руки водой с мылом. Снимать перчатки нужно, не касаясь кожи, чтобы снизить риск самоинфицирования. Предварительно помещать в пакет. Носить одну пару в течение всего дня, тем более нескольких, надевать снятые перчатки, обрабатывать их кожными антисептиками недопустимо. Лучше носить тканевые аналоги, которые можно постирать.