Тихий час в Татарстане: кому не дает спать человек с перфоратором

Соседи затеяли ремонт...

Дошколята, привыкшие к тому, что в детском саду есть дневной сон, старались не нарушать его и во время самоизоляции. Однако не всем удавалось заснуть - у соседей на это время были свои планы. Не секрет, что некоторые татарстанцы решили использовать самоизоляцию для осуществления давно задуманного ремонта или перестановки мебели. Анна, мама пятилетнего Алеши, признается: сначала она пыталась поговорить с соседями, чтобы они не шумели хотя бы два часа в день, когда у сына был тихий час, но ее беседы не увенчались успехом... Соседи сослались на то, что такого закона - «чтобы не шуметь днем» - в РТ не существует. В итоге весь месяц страдали от шумных соседей и другие жители дома с маленькими детьми, но поделать так ничего и не смогли.

«Слышала, что в Москве, Московской области и других регионах есть понятие тихого часа и оно законодательно прописано. Например, в Москве нельзя проводить ремонтные работы и передвигать мебель с 13 до 15 часов. Почему же законодатели Татарстана не вносят поправки в закон о тишине? Ведь с окончанием самоизоляции проблема так и останется. Есть немало дошкольников, которые по тем или иным причинам не посещают детские сады, но придерживаются режима дневного сна. К тому же в многоквартирном доме всегда найдутся малыши до трех лет, которые сидят с мамами в декретном отпуске. Да и пожилым постоянный непрерывающийся весь день шум вряд ли полезен для нервной системы!» - возмущается жительница Казани.

Что говорит закон?

Согласно Закону РТ от 12.01.2010 №3-ЗРТ «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время» граждане должны быть защищены от воздействия шума в ночное время с 22.00 до 6.00 в рабочие дни, а в выходные и нерабочие праздничные дни - с 22.00 до 9.00. Запрет распространяется на многоквартирные и индивидуальные жилые дома, больницы, диспансеры и другие медицинские учреждения, санатории, дома отдыха, пансионаты, образовательные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, помещения домов-интернатов для детей, престарелых граждан и инвалидов, гостиницы и жилые комнаты общежитий, базы отдыха, территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. С 2010 года в закон не раз вносились поправки. Актуальная редакция закона вступила в действие 1 января 2020 года. Вопрос же о запрете шума в тихий час поднимался законодателями Татарстана в 2018 году. Но тогда, по всей видимости, не получил широкой поддержки у населения.

В то же время пункт 1.1 статьи 2 Закона г. Москвы от 12.07.2002 №42 (ред. от 14.12.2016) «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» не допускает совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину при проведении переустройства или перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме или нежилого помещения, не являющегося общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, иных ремонтных работ в данных помещениях с 19.00 до 9.00 и с 13.00 до 15.00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Исключением является случай, когда указанные работы осуществляются в течение полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию.

Надо идти навстречу друг другу

У председателя совета всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет», члена Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, эксперта регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию» в Татарстане Ирины Волынец такое мнение по этому поводу:

- Вопрос актуальный, конечно, не только во время самоизоляции. Как мама четверых детей я не понаслышке знаю, что понятие тихого часа растяжимое. Новорожденный ребенок вовсе может проспать 20 часов в день, одним дошкольникам достаточно часа дневного сна, другим - двух часов. Можно только порадоваться, что у ребенка есть четкий распорядок дня и он засыпает в одно и то же время, потому что режим - это залог его здоровья. Но регламентировать это время для всех жителей страны, думаю, невозможно. Как и полностью парализовать проведение ремонтных работ в тихий час. Уверена, что в большинстве случаев эта проблема решается по-добрососедски. Можно зайти к соседу и объяснить, что ребенок беспокойный, чутко спит, особенно если в многоквартирном доме хорошая слышимость. Шум может исходить не только от строительных инструментов, но и от громкой музыки, разговоров. Например, если ваш сосед работает менеджером по продажам из дома и имеет громкий голос, слышимый сквозь стену, то на время тихого часа в идеале все же надо попытаться договориться. В противном случае суды будут завалены жалобами по каждому шороху! К сожалению, многие из нас разучились идти навстречу друг другу, просить и выполнять просьбы окружающих. И это печальный факт, подтверждающий возрастающее разделение нашего общества. Люди порой даже незнакомы с соседями, хотя давно живут рядом.

С другой стороны, с введением обязательного тихого часа все работы будут приостанавливаться на два часа. Если рабочий день в среднем длится 8 часов, то он сократится на целую четверть. А значит, та работа, которую можно было бы сделать за два дня, будет сделана за три. В случае, если работы производит бригада ремонтников, это не будет выгодно ни нанимателю, ни нанимаемым - одни потеряют во времени, другие в заработке. С наступлением теплых дней и снятием самоизоляции проблему сна можно решить, уходя в это время из дома на прогулку со спящим в коляске ребенком. Другое дело - пожилые с хроническими заболеваниями и инвалиды, прикованные к постели и вынужденные терпеть шум весь день. Но в любом случае ремонтные работы когда-нибудь заканчиваются.

В отдельно взятом доме

Комментарий исполнительного директора НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан», члена Общественной палаты РТ Дмитрия Романова:

- В настоящее время в Республике Татарстан действует закон только о соблюдении тишины в ночное время. За его нарушение предусмотрено наказание, и органы полиции обязаны реагировать на жалобы жильцов о шуме в указанные в законе часы.

В отдельно взятом доме жители на собрании могут принять любое решение, касающееся общедомового имущества или регулирования труда работников, обслуживающих многоквартирный дом. И хотя собственники могут принять решение о часах тишины в дневное время, полномочий наказывать за несоблюдение часов тишины у общего собрания нет.