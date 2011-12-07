Члены Эспертного клуба выразили мнение о строительстве объектов благоустройства в Татарстане

В этом году в районах Татарстана появятся 57 новых объектов благоустройства. Строительство объектов будет реализовываться по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Проголосовать за парки, скверы и набережные можно до 30 мая на республиканском портале госуслуг и в мобильном приложении «Услуги РТ». Члены экспертного клуба Татарстана выразили мнение о важности программы строительства новых объектов благоустройства.

По словам Председателя общественной организации «Казанский центр «Достижения молодых» Бикчентаевой Ляли, государственная программа — это не только новые архитектурные изменения, но и социальные. Когда в рамках программы на благоустройство территорий выделят должное внимание, то и сами люди начнут больше проводить времени друг с другом, вместе заниматься спортом, общаться, добавила она.

Председатель РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» Кадыров Тимур Рафкатович сказал, что с мы с детства привыкли много времени проводить на улице, поэтому создание общественных пространств позволит не только приятно проводить свободное время, но и приобщит больше людей к здоровому образу жизни.

Кандидат экономических наук Гафиятуллин Мунир Минхайдарович отметил, что он неоднократно лично принимал участие в выездных встречах с жителями муниципальных районных центров Республики Татарстан и видел, как активно население принимает участие в благоустройстве общественных пространств.