Дело о стрельбе в казанской гимназии передали Александру Избенко

Дело о стрельбе в казанской гимназии передали новому руководителю – Александру Избенко. Предыдущего начальника сняли с расследования, передает «Бизнеc Onlinе».

Сообщается, что причиной такого решения в следственном комитете могло стать недовольство, связанное с ходом следствия. Также родители потерпевших жаловались на то, что их детей могут перевести в статус свидетелей.

Известно, что сейчас за дело 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего нападение на гимназию №175, вместо Александра Нерюпова взялся Александр Избенко. Новый руководитель группы известен расследованием крушения самолета над Египтом в 2015 году.