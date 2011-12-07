Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Героиня популярного в Японии комикса приедет в Казань, чтобы познакомиться с достопримечательностями

Кукла Бута-Чан «прибудет» в столицу по приглашению Госкомитета РТ по туризму.

В это воскресенье по приглашению Госкомитета РТ по туризму героиня популярной в Японии комикса писательницы Хироко Оды – куколка Бута-Чан ознакомиться с достопримечательностями Казани.

23 мая Бута-Чан «ознакомится» с Казанским Кремлем, башней Сюмбике и мечетью Кул Шариф. Следить за ее передвижениями в формате Zoom будут японцы, заинтересованные в путешествии по России. Сообщается, что виртуальная экскурсия инициирована туристической компанией Japan Air Travel Marketing.

Отмечается, что Хироко Ода несколько лет назад уже была в России в качестве туриста. После путешествия писательница в рисунках и кратких комментариях поделилась своими впечатлениями в манге. С тех самых пор кукла Бута-Чан разъезжает по регионам страны и скоро прибудет в Казань по приглашению Госкомитета РТ по туризму. 

КВ
Лента новостей