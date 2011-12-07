Героиня популярного в Японии комикса приедет в Казань, чтобы познакомиться с достопримечательностями

В это воскресенье по приглашению Госкомитета РТ по туризму героиня популярной в Японии комикса писательницы Хироко Оды – куколка Бута-Чан ознакомиться с достопримечательностями Казани.

23 мая Бута-Чан «ознакомится» с Казанским Кремлем, башней Сюмбике и мечетью Кул Шариф. Следить за ее передвижениями в формате Zoom будут японцы, заинтересованные в путешествии по России. Сообщается, что виртуальная экскурсия инициирована туристической компанией Japan Air Travel Marketing.

Отмечается, что Хироко Ода несколько лет назад уже была в России в качестве туриста. После путешествия писательница в рисунках и кратких комментариях поделилась своими впечатлениями в манге. С тех самых пор кукла Бута-Чан разъезжает по регионам страны и скоро прибудет в Казань по приглашению Госкомитета РТ по туризму.