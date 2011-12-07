Президент РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем официального принятия ислама Волжской Булгарией. За прошедшие столетия ислам глубоко проник во все сферы жизни татар, оказав сильное влияние на культуру, традиции и язык республики, отметил Президент республики.

«Отрадно, что и сегодня мусульманская умма республики продолжает оставаться усердной хранительницей традиционных духовных ценностей, активно участвуя в популяризации и развитии татарского языка, укреплении института семьи и брака, в богоугодных делах благотворительности. Особое значение эта деятельность приобретает в Год родных языков и народного единства», — сказал он.

Минниханов напомнил, что согласно решению главы государства Владимира Путина, в следующем году в Татарстане будет широко отмечаться 1100-летний юбилей принятия ислама Волжской Булгарией, поэтому для мусульман 2022 год станет особым во многих отношениях. Он уверен, что Древний Болгар с радушием примет гостей со всего мира.

«Пусть же нынешнее празднование Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения и послужит созидательным прологом к грядущим юбилейным торжествам! Искренне желаю всем вам здоровья, счастья, добра и благополучия! Пусть Всемилостивый Аллах хранит нас и нашу многонациональную державу!» — заключил Рустам Минниханов.