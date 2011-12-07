Муфтий РТ: «Приняв Ислам, наш народ сделал главный выбор в своей судьбе»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Саммигуллин обратился к жителям республики по случаю Дня официального принятия Ислама Волжской Булгарией. Текст обращения опубликован на сайте ДУМ РТ.

«Событие, которое произошло в 922 году на берегах Волги, в самом сердце современной России, — поистине эпохальное. И не только для татарского народа, но и для всей нашей многонациональной страны, потому что принятие ислама 11 веков тому назад было добровольным и явило человечеству образец межрелигиозного согласия и межнационального мира», — сказал он.

По его словам, это благородное предназначение символически берет свое начало с момента принятия Ислама в Волжской Булгарии. Муфтий подчеркнул, что для татарского народа оно имеет еще более важное значение, «чем векторы государственных цивилизационных контактов», поскольку именно тогда удалось преодолеть противоречия между различными племенами, развить экономику, расширить дипломатические отношения.

«Приняв Ислам, наш народ сделал главный выбор в своей судьбе и открыл для себя счастье познать особую милость Всевышнего — влиться в ряды уммы Пророка Мухаммада, последнего посланника Аллаха во всем людском роде. Ислам принес татарам высокую духовную культуру, традиции просвещения и глубочайшую нравственность, основанную на священных заповедях Всевышнего», — считает Камиль хазрат.

Религия, по мнению Саммигуллина, всегда помогала людям в мирном труде и на полях сражений, дарила утешение в горести, радовала, вдохновляла, а также давала татарам силы и возможности «сохраниться как нация в период самых суровых испытаний».

«Уважаемые единоверцы! В преддверии 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией я прошу Всевышнего Аллаха одарить Россию Своей безграничной милостью, ниспослать процветание Республике Татарстан и благополучие в каждый дом, укрепить всех нас в праведных и добрых делах!», — резюмировал он.