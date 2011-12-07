На реконструкцию парковки казанского аэропорта потратят 41,5 млн рублей

На реконструкцию парковки «Международного аэропорта «Казань» планируют потратить 41,5 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

«Все оборудование парковки должно управляться в едином диспетчерском центре с сервера, технический мониторинг и управление всей системой должно производиться на АРМ. Все оборудование должно быть оснащено переговорными устройствами на базе IP связи, коммутирующее вызов на единый диспетчерский центр. Все парковки должны быть оснащены скоростными шлагбаумами (время срабатывания не более 2 секунд), чтобы в часы высокой нагрузки (утренний въезд, вечерний выезд) не создавать заторов», — говорится в техническом задании.

Отмечается, что при подъезде к терминалу въезда камера распознавания государственных номерных знаков считывает номер ТС и отправляет данные на сервер парковки для дальнейшей обработки.

В случае если государственный номерной знак занесен в черный список в связи со злостными нарушениями правил парковки — транспортное средство не допускается на территорию парковки (постоянные клиенты).