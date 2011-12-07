На техподдержку программного обеспечения Kazansummit 2021 потратят 2,7 млн рублей

На техническую поддержку программного обеспечения Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit» потратят 2,7 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

«Функционирование программного обеспечения направлено на достижение цели: повышение уровня информационной открытости и привлекательности Саммита для отечественных и зарубежных субъектов инвестиционного рынка, а также повышение узнаваемости Республики Татарстан», — говорится в техзадании.

Отмечается, что для реализации указанной цели программное обеспечение предоставляет возможность пользователям получать актуальную информацию о программе саммита, включая описание мероприятий, отчеты об их проведении, об условиях участия, проживания и возможностях транспортировки, о спонсорах и информационных партнерах, о городе Казань, культурных мероприятиях на саммите, получать информацию об основных спикерах, направлять информацию через форму обратной связи, регистрироваться для участия как в индивидуальном порядке, так и корпоративной заявкой.

Напомним, что проведение следующего XII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit» запланировано на 28–30 июля 2021 года.

Лейтмотивом Саммита станет осознанное потребление и созидание, среди ключевых тем деловой программы: исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.